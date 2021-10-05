Иностранные государства не имеют права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал иностранные государства не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику, проводимую со стороны Баку.
«Азербайджан - страна, проводящая независимую политику. Все это знают, и мы не первый год проводим независимую политику. Мы строим отношения с нашими соседями и всеми другими странами посредством независимой политики. Пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.
По его словам, каждая страна имеет право выстраивать отношения с любой другой страной. «В конце концов, мы не предъявляем претензии странам, которые имеют близкие дружеские отношения с Арменией. Посмотрите, сколько у Армении сторонников, это показала Вторая Карабахская война. Посмотрите, сколько стран сегодня поддерживают Армению. Значит, мы враги с этими странами? Нет. Мы признаем суверенное право этих стран. Это их суверенное дело. Да, это может нас где-то беспокоить, это может навредить нам, например, когда соседние страны особенно активны в отношениях с Арменией. Но мы никогда этого не говорим. Мы уважаем суверенные права каждой страны и требуем, чтобы каждый уважал наши суверенные права и не вмешивался в наши внутренние дела», - подчеркнул он.
Алиев добавил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана предпринимались и раньше, «все они провалились».
Президент подчеркнул, что вторая Карабахская война осенью 2020 года позволила Азербайджану взять под свой контроль участок границы с Ираном протяженностью 130 км. «130 километров находились под оккупацией Армении. Они (в Иране – ИФ) должны изучить, какие процессы здесь происходили в то время. Сейчас мы выясняем, какими были эти отношения. Или обвинить Азербайджан в том, что он привел какую-то страну в Азербайджан. Якобы Азербайджаном правит не азербайджанский народ, не азербайджанское государство, а какая-то внешняя сила. Это неуважительно по отношению к нам. Мы никогда не сможем с этим согласиться. Это должен знать каждый. Азербайджан продолжит планировать свои внешние и внутренние дела так, как нам нужно. Пусть никто не вмешивается в нашу работу», - заявил азербайджанский лидер.
А.Азизов
Украина не планирует переговоры с РФ по прямой закупке газа - Шмыгаль
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $73 млн
Совместный сервисный центр КАМАЗа и Гянджинского автозавода будет действовать в промпарке на границе с Ираном
Ракета "Союз" со съемочной группой первого фильма в космосе стартовала к МКС с Байконура
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-19" был безупречным - NASA
В Азербайджане разрешили прививку вакциной Pfizer подросткам от 12 до 15 лет
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
В Вашингтоне приветствуют новости о прямых переговорах между Саудовской Аравией и Ираном
Талибы казнили 13 этнических хазарейцев - правозащитники
Пуск ракеты "Союз" со съемочной группой прошел штатно - Рогозин
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Кредит для учителей под 14,3% и без комиссии от Yelo Bank
Акция AccessBank для работников сферы образования
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии