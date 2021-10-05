Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0234 GBR   2.3105 TRY   0.192

Цена на нефть

04.10 $/bbl   WTI 77.62 1.74 Brent 81.26 1.98

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.10.2021 12:53

Иностранные государства не имеют права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал иностранные государства не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику, проводимую со стороны Баку.

«Азербайджан - страна, проводящая независимую политику. Все это знают, и мы не первый год проводим независимую политику. Мы строим отношения с нашими соседями и всеми другими странами посредством независимой политики. Пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.

По его словам, каждая страна имеет право выстраивать отношения с любой другой страной. «В конце концов, мы не предъявляем претензии странам, которые имеют близкие дружеские отношения с Арменией. Посмотрите, сколько у Армении сторонников, это показала Вторая Карабахская война. Посмотрите, сколько стран сегодня поддерживают Армению. Значит, мы враги с этими странами? Нет. Мы признаем суверенное право этих стран. Это их суверенное дело. Да, это может нас где-то беспокоить, это может навредить нам, например, когда соседние страны особенно активны в отношениях с Арменией. Но мы никогда этого не говорим. Мы уважаем суверенные права каждой страны и требуем, чтобы каждый уважал наши суверенные права и не вмешивался в наши внутренние дела», - подчеркнул он.

Алиев добавил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана предпринимались и раньше, «все они провалились».

Президент подчеркнул, что вторая Карабахская война осенью 2020 года позволила Азербайджану взять под свой контроль участок границы с Ираном протяженностью 130 км. «130 километров находились под оккупацией Армении. Они (в Иране – ИФ) должны изучить, какие процессы здесь происходили в то время. Сейчас мы выясняем, какими были эти отношения. Или обвинить Азербайджан в том, что он привел какую-то страну в Азербайджан. Якобы Азербайджаном правит не азербайджанский народ, не азербайджанское государство, а какая-то внешняя сила. Это неуважительно по отношению к нам. Мы никогда не сможем с этим согласиться. Это должен знать каждый. Азербайджан продолжит планировать свои внешние и внутренние дела так, как нам нужно. Пусть никто не вмешивается в нашу работу», - заявил азербайджанский лидер.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ПОЛИТИКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджанофобия и исламофобия достигли в Армении уровня «психической болезни» – президент Алиев Никто не может вмешиваться во внутренние дела Азербайджана – Алиев Нефтегазовый сектор останется приоритетным для Азербайджана - Алиев Баку противодействует необоснованным нападкам против Азербайджана со стороны международных организаций – президент Алиев Карабах остается приоритетной внешнеполитической проблемой Азербайджана, позиция по которой неизменна - Алиев Алиев обещает продолжить политику укрепления Азербайджана, отмечает прозрачный и справедливый характер прошедших выборов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]