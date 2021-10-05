Иностранные государства не имеют права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал иностранные государства не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику, проводимую со стороны Баку.

«Азербайджан - страна, проводящая независимую политику. Все это знают, и мы не первый год проводим независимую политику. Мы строим отношения с нашими соседями и всеми другими странами посредством независимой политики. Пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.

По его словам, каждая страна имеет право выстраивать отношения с любой другой страной. «В конце концов, мы не предъявляем претензии странам, которые имеют близкие дружеские отношения с Арменией. Посмотрите, сколько у Армении сторонников, это показала Вторая Карабахская война. Посмотрите, сколько стран сегодня поддерживают Армению. Значит, мы враги с этими странами? Нет. Мы признаем суверенное право этих стран. Это их суверенное дело. Да, это может нас где-то беспокоить, это может навредить нам, например, когда соседние страны особенно активны в отношениях с Арменией. Но мы никогда этого не говорим. Мы уважаем суверенные права каждой страны и требуем, чтобы каждый уважал наши суверенные права и не вмешивался в наши внутренние дела», - подчеркнул он.

Алиев добавил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана предпринимались и раньше, «все они провалились».

Президент подчеркнул, что вторая Карабахская война осенью 2020 года позволила Азербайджану взять под свой контроль участок границы с Ираном протяженностью 130 км. «130 километров находились под оккупацией Армении. Они (в Иране – ИФ) должны изучить, какие процессы здесь происходили в то время. Сейчас мы выясняем, какими были эти отношения. Или обвинить Азербайджан в том, что он привел какую-то страну в Азербайджан. Якобы Азербайджаном правит не азербайджанский народ, не азербайджанское государство, а какая-то внешняя сила. Это неуважительно по отношению к нам. Мы никогда не сможем с этим согласиться. Это должен знать каждый. Азербайджан продолжит планировать свои внешние и внутренние дела так, как нам нужно. Пусть никто не вмешивается в нашу работу», - заявил азербайджанский лидер.

А.Азизов