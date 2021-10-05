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Внешняя политика 05.10.2021 13:03

Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции - Алиев

Армения должна прекратить предъявлять территориальные претензии Азербайджану и Турции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Все остальные претензии Армении к нам нужно прекращать постепенно. (…) Им нужно отказаться от мифологии. Они должны отказаться от мечты о «Великой Армении». Они должны отказаться от мифической армянской фантазии - от моря до моря. Они должны и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Другого пути нет. Мы принудим их к этому», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.

Кроме того, президент предостерег тех, кто думает, что ситуация на Южном Кавказе после войны (второй Карабахской – ИФ) не изменилась.

«Если кто-то думает, что война окончена и теперь все вернется в прежнее русло, то они ошибаются. Война окончена, мы победили, мы создали новую реальность, все должны и будут считаться с этой реальностью», - отметил Алиев.

Президент в очередной раз напомнил, что Баку не допустит никаких провокаций со стороны Еревана. «Это наше законное право: если мы увидим угрозу, если мы увидим хоть небольшое проявление опасности, мы сделаем необходимый шаг, и никто не сможет нас остановить. Во время Второй Карабахской войны покровители Армении разными способами пытались воспрепятствовать нашему делу - одни заявлениями, другие оказанием практической помощи иными способами. Но это не помогло (Армении - ИФ), и впредь не поможет», - добавил азербайджанский лидер.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]