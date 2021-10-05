Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции - Алиев

Армения должна прекратить предъявлять территориальные претензии Азербайджану и Турции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Все остальные претензии Армении к нам нужно прекращать постепенно. (…) Им нужно отказаться от мифологии. Они должны отказаться от мечты о «Великой Армении». Они должны отказаться от мифической армянской фантазии - от моря до моря. Они должны и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Другого пути нет. Мы принудим их к этому», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.

Кроме того, президент предостерег тех, кто думает, что ситуация на Южном Кавказе после войны (второй Карабахской – ИФ) не изменилась.

«Если кто-то думает, что война окончена и теперь все вернется в прежнее русло, то они ошибаются. Война окончена, мы победили, мы создали новую реальность, все должны и будут считаться с этой реальностью», - отметил Алиев.

Президент в очередной раз напомнил, что Баку не допустит никаких провокаций со стороны Еревана. «Это наше законное право: если мы увидим угрозу, если мы увидим хоть небольшое проявление опасности, мы сделаем необходимый шаг, и никто не сможет нас остановить. Во время Второй Карабахской войны покровители Армении разными способами пытались воспрепятствовать нашему делу - одни заявлениями, другие оказанием практической помощи иными способами. Но это не помогло (Армении - ИФ), и впредь не поможет», - добавил азербайджанский лидер.

Х.Насирзаде