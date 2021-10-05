Президент Алиев рассказал о значении операции по освобождению Джабраила

Значение Джабраильской операции заключалось еще и в том, что после освобождения города стали возможны успешные операции в других районах, которые находились под оккупацией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня, спустя год после окончания войны и освобождения Джабраила, при ясном и четком анализе мы видим, что эта операция имела большое значение. В то же время именно здесь, в этом районе, противник построил укрепления, состоящие из нескольких линий, и прорыв этих укреплений потребовал большого героизма и самопожертвования. Наши солдаты и офицеры в буквальном смысле этого слова шли на смерть. Мы вернулись на родные земли ценой жизни наших шехидов», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.
Глава государства подчеркнул, что азербайджанской армии потребовалось несколько дней, чтобы освободить стратегически важные села Джабраилского района, что создало условия для освобождения и Зангиланского района.
«Могу сказать, что армянская армия, можно сказать, слабо защищала город Зангилан. Они были уже настолько напуганы, что бросали оружие и убегали. В то же время после Физулинской и Джабраилской операций был открыт путь на Гадрут. 9 октября поселок Гадрут был освобожден, что открыло нам дорогу к Шуше. Значение Джабраилской операции было очень велико, могу сказать, что она (операция – ИФ) была решающей, так как мы смогли прорвать линию обороны врага именно в этом направлении», - подчеркнул Алиев.
Э.Шафиев
Украина не планирует переговоры с РФ по прямой закупке газа - Шмыгаль
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $73 млн
Совместный сервисный центр КАМАЗа и Гянджинского автозавода будет действовать в промпарке на границе с Ираном
Ракета "Союз" со съемочной группой первого фильма в космосе стартовала к МКС с Байконура
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-19" был безупречным - NASA
В Азербайджане разрешили прививку вакциной Pfizer подросткам от 12 до 15 лет
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
В Вашингтоне приветствуют новости о прямых переговорах между Саудовской Аравией и Ираном
Талибы казнили 13 этнических хазарейцев - правозащитники
Пуск ракеты "Союз" со съемочной группой прошел штатно - Рогозин
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Кредит для учителей под 14,3% и без комиссии от Yelo Bank
Акция AccessBank для работников сферы образования
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии