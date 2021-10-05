Президент Алиев рассказал о значении операции по освобождению Джабраила

Значение Джабраильской операции заключалось еще и в том, что после освобождения города стали возможны успешные операции в других районах, которые находились под оккупацией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня, спустя год после окончания войны и освобождения Джабраила, при ясном и четком анализе мы видим, что эта операция имела большое значение. В то же время именно здесь, в этом районе, противник построил укрепления, состоящие из нескольких линий, и прорыв этих укреплений потребовал большого героизма и самопожертвования. Наши солдаты и офицеры в буквальном смысле этого слова шли на смерть. Мы вернулись на родные земли ценой жизни наших шехидов», - сказал Алиев на встрече с общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации в ходе войны осенью 2020 года.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанской армии потребовалось несколько дней, чтобы освободить стратегически важные села Джабраилского района, что создало условия для освобождения и Зангиланского района.

«Могу сказать, что армянская армия, можно сказать, слабо защищала город Зангилан. Они были уже настолько напуганы, что бросали оружие и убегали. В то же время после Физулинской и Джабраилской операций был открыт путь на Гадрут. 9 октября поселок Гадрут был освобожден, что открыло нам дорогу к Шуше. Значение Джабраилской операции было очень велико, могу сказать, что она (операция – ИФ) была решающей, так как мы смогли прорвать линию обороны врага именно в этом направлении», - подчеркнул Алиев.

Э.Шафиев