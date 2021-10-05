Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19", который доставит на Международную космическую станцию (МКС) съемочную группу первого художественного фильма в космосе, прошел штатно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Пуск штатно. Отделение ТПК "Союз МС-19" прошло в расчетное время", - сообщил Рогозин в Telegram.
Ракета-носитель "Сою-2.1а" стартовала в 11:55 мск с площадки №31 космодрома Байконур. На борту корабля "Союз МС-19" съемочная группа проекта "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого в истории художественного фильма в космосе.
Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" Международной космической станции (МКС) осуществят в 15:12 мск.
По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября.
9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" были отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов.
Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что американская съемочная группа во главе с кинорежиссером Дагом Лайманом обсуждала с российской стороной возможности по обеспечению съемок фильма в космосе. Сообщалось, что с режиссером должен был лететь голливудский актер Том Круз.
14 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", бюджетные деньги на них тратиться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.
В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.
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