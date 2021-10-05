В Азербайджане разрешили прививку вакциной Pfizer подросткам от 12 до 15 лет

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило применение вакцины Pfizer от COVID-19 для подростков в возрасте 12-15 лет.
«С учетом эпидемиологической обстановки, и официального разрешения по вакцинации подростков вакциной mRNT Pfizer со стороны Европейского агентства лекарственных средств, Американского управления по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов Научно-медицинский Совет Минздрава принял решение, что подростки в возрасте 12-15 лет могут привиться вакциной Pfizer», - сообщает Минздрав.
Для вакцинирования подростков этой возрастной группы потребуются соответствующие медицинские показания и разрешение обоих родителей.
По данным Минздрава, вакцинация подростков указанного возраста будет проводиться вакциной mRNT Pfizer (Comirnaty) в Бакинском центре здоровья.
В Азербайджане вакцинация осуществляется лиц старше 18 лет. При этом в случае необходимости или по желанию, вакциной Pfizer могли привиться лица в возрасте 16-18 лет.
Н.Аббасова
Алиев и Рахмон обсудили перспективы азербайджано-таджикских отношений
Президент Алиев рассказал о значении операции по освобождению Джабраила
Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции - Алиев
Украина не планирует переговоры с РФ по прямой закупке газа - Шмыгаль
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $73 млн
Совместный сервисный центр КАМАЗа и Гянджинского автозавода будет действовать в промпарке на границе с Ираном
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
В Вашингтоне приветствуют новости о прямых переговорах между Саудовской Аравией и Ираном
Талибы казнили 13 этнических хазарейцев - правозащитники
Пуск ракеты "Союз" со съемочной группой прошел штатно - Рогозин
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Кредит для учителей под 14,3% и без комиссии от Yelo Bank
Акция AccessBank для работников сферы образования
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии