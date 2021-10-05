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Здравоохранение 05.10.2021 13:17

В Азербайджане разрешили прививку вакциной Pfizer подросткам от 12 до 15 лет

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило применение вакцины Pfizer от COVID-19 для подростков в возрасте 12-15 лет.

«С учетом эпидемиологической обстановки, и официального разрешения по вакцинации подростков вакциной mRNT Pfizer со стороны Европейского агентства лекарственных средств, Американского управления по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов Научно-медицинский Совет Минздрава принял решение, что подростки в возрасте 12-15 лет могут привиться вакциной Pfizer», - сообщает Минздрав.

Для вакцинирования подростков этой возрастной группы потребуются соответствующие медицинские показания и разрешение обоих родителей.

По данным Минздрава, вакцинация подростков указанного возраста будет проводиться вакциной mRNT Pfizer (Comirnaty) в Бакинском центре здоровья.

В Азербайджане вакцинация осуществляется лиц старше 18 лет. При этом в случае необходимости или по желанию, вакциной Pfizer могли привиться лица в возрасте 16-18 лет.

Н.Аббасова

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Тэги: ПОДРОСТКИ, PFIZER, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]