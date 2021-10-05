Алиев и Рахмон обсудили перспективы азербайджано-таджикских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в ходе телефонного разговора поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения.
«В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей между Азербайджаном и Таджикистаном, а также обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Э.Шафиев
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