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Внешняя политика 05.10.2021 13:28

Алиев и Рахмон обсудили перспективы азербайджано-таджикских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в ходе телефонного разговора поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения.

«В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей между Азербайджаном и Таджикистаном, а также обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]