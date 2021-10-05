Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19", осуществленный во вторник, прошел без каких-либо изъянов, отметили в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас).

"Это был безупречный взлет, все прошло штатно", - прокомментировали запуск в американском ЦУП.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" во вторник вывела на целевую орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19" со съемочной группой первого художественного фильма в космосе, корабль взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Трансляцию полета ведет "Роскосмос". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-19" в 12:03 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС. Полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" Международной космической станции (МКС) осуществят в 15:12 мск.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 11:55 мск с площадки №31 космодрома Байконур. На борту корабля "Союз МС-19" съемочная группа проекта "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого в истории художественного фильма в космосе.