Германия выделила 350 млн евро на проекты в области водородной энергетики

Министерство экономики и министерство науки ФРГ опубликовали "дорожную карту" финансирования международных проектов в сфере водородной энергетики, сообщает во вторник минэкономики Германии.
"В общей сложности на период до конца 2024 года на финансирование выделяется 350 миллионов евро. Для компании, участвующей в экономическом производстве, финансирование в виде дотаций, которые не нужно возвращать, составляют до 15 миллионов евро на проект и на заявку", - сказано в сообщении.
На исследовательский проект можно будет запросить до 5 миллионов евро. Также будут финансироваться проекты на стыке науки и производства в области выработки, хранения и транспортировки энергии, а также применения водорода в энергетике в целом.
"Опубликованная "дорожная карта" - это центральный элемент реализации Национальной водородной стратегии. Наряду с сильным национальным рынком мы делаем ставку на рост рынка водорода и в свете пилотных промышленных проектов в странах-партнерах", - указал глава минэкономики Петер Альтмайер.
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