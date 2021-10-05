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ТЭК 05.10.2021 16:16

Германия выделила 350 млн евро на проекты в области водородной энергетики

Министерство экономики и министерство науки ФРГ опубликовали "дорожную карту" финансирования международных проектов в сфере водородной энергетики, сообщает во вторник минэкономики Германии.

"В общей сложности на период до конца 2024 года на финансирование выделяется 350 миллионов евро. Для компании, участвующей в экономическом производстве, финансирование в виде дотаций, которые не нужно возвращать, составляют до 15 миллионов евро на проект и на заявку", - сказано в сообщении.

На исследовательский проект можно будет запросить до 5 миллионов евро. Также будут финансироваться проекты на стыке науки и производства в области выработки, хранения и транспортировки энергии, а также применения водорода в энергетике в целом.

"Опубликованная "дорожная карта" - это центральный элемент реализации Национальной водородной стратегии. Наряду с сильным национальным рынком мы делаем ставку на рост рынка водорода и в свете пилотных промышленных проектов в странах-партнерах", - указал глава минэкономики Петер Альтмайер.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]