Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0234 GBR   2.3105 TRY   0.192

Цена на нефть

04.10 $/bbl   WTI 77.62 1.74 Brent 81.26 1.98

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 05.10.2021 16:31

Лауреатами нобелевской премии по физике стали ученые, работающие в США, ФРГ и Италии

Специалисты по метеорологии Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман, а также - итальянский ученый Джорджо Паризи стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года.

В Нобелевском комитете пояснили, что половина премии присуждена Манабэ - работающему в США физику японского происхождения, а также - немцу Хассельману - за "физическое моделирование климата Земли, за количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления".

Вторая половина присуждается Паризи за "открытие того, как беспорядок и флуктуация взаимодействуют в физических системах от атомных до планетарных масштабов".

Денежную премию в размере 10 млн шведских крон (более $1,14 млн) между лауреатами разделят, одну часть средств получат Манабэ и Хассельман, а вторую половину этой суммы - отдельно Паризи.

Манабэ родился в 1931 году в Японии, в 1957 году он получил докторскую степень в Университете Токио. В настоящее время он работает в американском Принстонском университете.

Хассельман родился в 1931 году в Гамбурге, и в 1957 году он получил докторскую степень в немецком Университете Гёттингена, в настоящее время он - профессор Института метеорологии им. Макса Планка Гамбурга.

Паризи родился в 1948 году в Риме, и в 1970 году он получил докторскую степень в Университете Сапиенца в Риме, где в настоящее время работает профессором.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОБЕЛЬ, ФИЗИКА


Похожие новости


Лауреатами нобелевской премии по физике стали ученые из Канады и Швейцарии Лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стрикленд Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Питер Хиггс и Франсуа Энглер Лауреатами Нобелевской премии по физике 2012 года стали Серж Арош и Дэвид Вайнланд

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]