В Кремле считают театром абсурда связанные с Саакашвили события

В Кремле оставили без комментариев заявление Михаила Саакашвили, заметив, что все, что связано с экс-президентом Грузии - это театр абсурда.
"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Так он ответил на вопрос, как относятся в Кремле к заявлениям Саакашвили, где он себя называет "личным узником Путина".
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