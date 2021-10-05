В Кремле считают театром абсурда связанные с Саакашвили события

В Кремле оставили без комментариев заявление Михаила Саакашвили, заметив, что все, что связано с экс-президентом Грузии - это театр абсурда.

"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как относятся в Кремле к заявлениям Саакашвили, где он себя называет "личным узником Путина".