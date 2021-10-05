В Кремле обеспокоены высокой смертностью от коронавируса: вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен

Высокий уровень смертности от коронавируса в стране связан с недостаточным количеством вакцинированных граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Цифры очень плохие, и действительно это вызывает обеспокоенность. А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, с чем связан рост уровня смертности от коронавируса в стране.
По его словам, "как правило тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку".
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