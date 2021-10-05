ЕС работает над перекрытием миграционного потока через Белоруссию из стран Африки - член Еврокомиссии

Европейский Союз проводит консультации с различными государствами, чтобы перекрыть поток нелегальных мигрантов, следующих в ЕС через Белоруссию, заявила член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон, выступая в Европарламенте во вторник.
"Мы продемонстрировали единство, решительность и солидарность... Наши постоянные усилия по информированию партнеров по этой теме работают. Мы наблюдаем в последние недели резкое снижение числа нелегальных прибытий в Белоруссию", - заявила она.
По словам Йоханссон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель занимается вопросом прекращения рейсов в Минск из стран, из которых нелегалы начинают путь в сторону ЕС через Белоруссию. В частности, по ее словам, Боррель успешно решает вопрос прекращения подобных перелетов из Ирака.
"И сейчас мы поддерживаем контакты и со странами в Африке (по вопросу прекращения рейсов для нелегалов в Минск - ИФ), чьих граждан вводит в заблуждение, и которые становятся жертвами политики Лукашенко. Мы должны занимать твердую позицию по отношению к Лукашенко", - добавила она.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.
По данным польского МВД, всего около 8,2 тыс. человек задержали пограничники на границе Белоруссии и Польши, и помешали мигрантам пересечь ее, а 1,2 тыс. пересекли ее, но в итоге были задержаны в Польше.
Польша разместила тысячи военнослужащих на границе, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.
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