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Дальнее зарубежье 05.10.2021 16:15

ЕС работает над перекрытием миграционного потока через Белоруссию из стран Африки - член Еврокомиссии

Европейский Союз проводит консультации с различными государствами, чтобы перекрыть поток нелегальных мигрантов, следующих в ЕС через Белоруссию, заявила член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон, выступая в Европарламенте во вторник.

"Мы продемонстрировали единство, решительность и солидарность... Наши постоянные усилия по информированию партнеров по этой теме работают. Мы наблюдаем в последние недели резкое снижение числа нелегальных прибытий в Белоруссию", - заявила она.

По словам Йоханссон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель занимается вопросом прекращения рейсов в Минск из стран, из которых нелегалы начинают путь в сторону ЕС через Белоруссию. В частности, по ее словам, Боррель успешно решает вопрос прекращения подобных перелетов из Ирака.

"И сейчас мы поддерживаем контакты и со странами в Африке (по вопросу прекращения рейсов для нелегалов в Минск - ИФ), чьих граждан вводит в заблуждение, и которые становятся жертвами политики Лукашенко. Мы должны занимать твердую позицию по отношению к Лукашенко", - добавила она.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

По данным польского МВД, всего около 8,2 тыс. человек задержали пограничники на границе Белоруссии и Польши, и помешали мигрантам пересечь ее, а 1,2 тыс. пересекли ее, но в итоге были задержаны в Польше.

Польша разместила тысячи военнослужащих на границе, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]