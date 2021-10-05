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СНГ 05.10.2021 18:54

Путин в среду проведет совещание по развитию энергетики

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 октября проведет совещание по вопросам развития энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, в частности, электроэнергетики, а также возможности диверсификации экономик угледобывающих регионов", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие члены правительства, руководители ряда субъектов Федерации, а также крупнейших энергетических компаний, добавили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭНЕРГЕТИКА, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]