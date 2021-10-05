Путин в среду проведет совещание по развитию энергетики

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 октября проведет совещание по вопросам развития энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.
"Будут рассмотрены перспективы развития ТЭК, в частности, электроэнергетики, а также возможности диверсификации экономик угледобывающих регионов", - говорится в сообщении.
В совещании примут участие члены правительства, руководители ряда субъектов Федерации, а также крупнейших энергетических компаний, добавили в пресс-службе.
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