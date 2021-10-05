J&J просит у американского регулятора одобрить применение бустерной дозы ее вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson подала запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения использования дополнительной дозы разработанной ею вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает телеканал CNN.

По словам главы подразделения Johnson & Johnson по вопросам исследования и развития Маттая Маммена, компания предоставляет все необходимые данные FDA, но решение о сроках интервала между дозами будет принимать регулятор.

"Они примут все это во внимание, когда будут принимать решение в конечном счете о том, какой временной интервал (для введения дополнительной дозы - ИФ) подходит", - сказал Маммен в эфире CNN.

Эксперты социализирующегося на вакцинах комитета FDA, как ожидается, проведут 14-15 октября заседание, на котором рассмотрят запросы от компаний Johnson & Johnson, а также Moderna на одобрение бустерных доз их вакцины.

В США однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson от коронавируса получили около 15 млн человек.

В сентябре FDA одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.