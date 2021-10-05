Цены на нефть растут более чем на 1%, Brent подорожала до $82,27, достигла максимума с октября 2018г

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов во вторник и повышаются более чем на 1% после скачка более чем на 2% накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 во вторник составляет $82,27 за баррель, что на $1,01 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки достигли максимума с октября 2018 года, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,45 за баррель, что на $0,83 (1,07%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывает решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

"После резкого сокращения производства нефти во втором квартале 2020 года страны ОПЕК+ очень медленно повышают объемы добычи, при том что спрос на рынке, вероятно, полностью восстановится к 2022 году", - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, говорит эксперт.

"Тем не менее, страны ОПЕК+ продолжат проводить ежемесячные заседания, что позволит им быстро скорректировать добычу в соответствии с прогнозами изменения спроса и предложения на рынке, - приводит слова МакНэлли MarketWatch. - То есть всего через несколько недель они могут встретиться и решить, нужна ли рынку корректировка".

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

"Цены на нефть, вероятно, останутся высокими в последнем квартале 2021 года, поскольку переход компаний с газа на нефть поддерживает спрос", - говорит главный аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Сангчил Юн.