Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0234 GBR   2.3105 TRY   0.192

Цена на нефть

04.10 $/bbl   WTI 77.62 1.74 Brent 81.26 1.98

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.10.2021 16:16

Цены на нефть растут более чем на 1%, Brent подорожала до $82,27, достигла максимума с октября 2018г

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов во вторник и повышаются более чем на 1% после скачка более чем на 2% накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 во вторник составляет $82,27 за баррель, что на $1,01 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки достигли максимума с октября 2018 года, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,45 за баррель, что на $0,83 (1,07%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывает решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

"После резкого сокращения производства нефти во втором квартале 2020 года страны ОПЕК+ очень медленно повышают объемы добычи, при том что спрос на рынке, вероятно, полностью восстановится к 2022 году", - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, говорит эксперт.

"Тем не менее, страны ОПЕК+ продолжат проводить ежемесячные заседания, что позволит им быстро скорректировать добычу в соответствии с прогнозами изменения спроса и предложения на рынке, - приводит слова МакНэлли MarketWatch. - То есть всего через несколько недель они могут встретиться и решить, нужна ли рынку корректировка".

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

"Цены на нефть, вероятно, останутся высокими в последнем квартале 2021 года, поскольку переход компаний с газа на нефть поддерживает спрос", - говорит главный аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Сангчил Юн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


WTI торгуется на максимуме за 7 лет на решениях ОПЕК+, Brent подорожала до $81,47 за баррель Цена WTI подскочила до 7-летнего максимума на решениях ОПЕК+, Brent выше $81 за баррель Цены на нефть умеренно растут Нефть дешевеет после роста до максимумов за три года, Brent - ниже $79,2 за баррель Цены на нефть перешли к росту, Brent - $78,39 за баррель Brent подешевела до $78 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]