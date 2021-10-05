Конкурс рисунков среди детей - «Добавь красок в любовь к Родине!»

Благотворительная акция для детей из семей шехидов при поддержке Bakcell
Bakcell и компания «GİD CSR Consulting» объявили о начале конкурса детских рисунков под названием «Добавь красок в любовь к Родине! ». Основная задача проекта – помочь детям подарить заботу и внимание своим сверстникам - детям героических мучеников, отдавших свою жизнь за Родину.
В рамках проекта будет объявлен конкурс рисунков среди детей 7-17 лет, проживающих в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе. Вся выручка от продажи выбранных картин будет направлена на приобретение подарков детям шехидов Второй Карабахской войны. В результате проекта, подарки получат около 100 детей.
Таким образом, дети, принявшие участие в этой акции, организованной под лозунгом «Добавь красок в любовь к Родине!» получат возможность поддержать и протянуть руку дружбы своим сверстникам из семей шехидов.
Дети, желающие принять участие в акции, должны отправить свои рисунки на свободную тему по адресу [email protected] до 1 ноября 2021 года.
С правилами участия в конкурсе и более подробной информацией об акции можно ознакомиться на странице https://gidconsulting.az/?p=101
Компания Bakcell держит в центре внимания развитие и образование детей, нуждающихся в особой заботе, а также их успешную интеграцию в общество. Программа корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars ежегодно способствует повышению уровня образования и социального благополучия сотен детей.
НС Центра координации и анализа IV промышленной революции увеличен до 5 человек
Президент Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части ГПС в Джабраиле
Баку, Анкара и Тбилиси обсудили трехстороннее военное сотрудничество
Китай ожидает в 2030г роста спроса на газ до 550-580 млрд куб. м/год, импорта - до 270-280 млрд куб. м/г
Прямые иностранные инвестиции в Казахстан в I полугодии выросли на 30%
Все технические предпосылки для запуска "Северного потока 2" выполнены - германский регулятор
J&J просит у американского регулятора одобрить применение бустерной дозы ее вакцины от COVID-19
Двух человек удалось спасти с затонувшего в Белом море судна - источник
В Кремле обеспокоены высокой смертностью от коронавируса: вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
Путин в среду проведет совещание по развитию энергетики
В Кремле считают театром абсурда связанные с Саакашвили события
ЕС работает над перекрытием миграционного потока через Белоруссию из стран Африки - член Еврокомиссии
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии