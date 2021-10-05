Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0234 GBR   2.3105 TRY   0.192

Цена на нефть

04.10 $/bbl   WTI 77.62 1.74 Brent 81.26 1.98

Погода в Баку

  ночь день

05.10.2021 16:21

Конкурс рисунков среди детей - «Добавь красок в любовь к Родине!»

Благотворительная акция для детей из семей шехидов при поддержке Bakcell

Bakcell и компания «GİD CSR Consulting» объявили о начале конкурса детских рисунков под названием «Добавь красок в любовь к Родине! ». Основная задача проекта – помочь детям подарить заботу и внимание своим сверстникам - детям героических мучеников, отдавших свою жизнь за Родину.

В рамках проекта будет объявлен конкурс рисунков среди детей 7-17 лет, проживающих в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе. Вся выручка от продажи выбранных картин будет направлена ​​на приобретение подарков детям шехидов Второй Карабахской войны. В результате проекта, подарки получат около 100 детей.

Таким образом, дети, принявшие участие в этой акции, организованной под лозунгом «Добавь красок в любовь к Родине!» получат возможность поддержать и протянуть руку дружбы своим сверстникам из семей шехидов.

Дети, желающие принять участие в акции, должны отправить свои рисунки на свободную тему по адресу [email protected] до 1 ноября 2021 года.

С правилами участия в конкурсе и более подробной информацией об акции можно ознакомиться на странице https://gidconsulting.az/?p=101

Компания Bakcell держит в центре внимания развитие и образование детей, нуждающихся в особой заботе, а также их успешную интеграцию в общество. Программа корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars ежегодно способствует повышению уровня образования и социального благополучия сотен детей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]