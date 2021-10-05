Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0234 GBR   2.3105 TRY   0.192

Цена на нефть

04.10 $/bbl   WTI 77.62 1.74 Brent 81.26 1.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.10.2021 19:59

Макрон принял Блинкена в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне повысившейся в последние недели напряженности в отношениях между странами, сообщает газета "Паризьен" со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным администрации Макрона, цель встречи - восстановление доверия в отношениях с Вашингтоном.

По словам американского официального лица, чьи слова приводит издание, существует "общее согласие с тем, что у нас есть возможность углубления и укрепления сотрудничества" между странами, но "предстоит проделать трудную работу по определению конкретных решений". Отмечается, что эти вопросы будут обсуждаться Макроном и президентом США Джо Байденом на их двусторонней встрече, запланированной на конец октября 2021 года.

Отношения между Парижем, Вашингтоном, Лондоном и Канберрой осложнились после того, как стало известно о закулисном заключении тройственного союза между Австралией, Великобританией и США в сфере обороны и безопасности, одним из ключевых пунктов которого стал отказ австралийских властей от контракта на поставку ВМС Австралии подлодок, произведенных во Франции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЛИНКЕН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


В Макрона бросили яйцо во время поездки в Лион Елисейский дворец опроверг сообщения о планах Франции передать ЕС место постоянного члена СБ ООН Макрон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сахаре Макрон не исключил продления срока использования "санитарных пропусков" после 15 ноября Алиев и Макрон обсудили ситуацию на азербайджано-армянской госгранице Макрон по традиции отправился в отпуск на Лазурный берег

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]