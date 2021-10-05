Европейский регулятор считает использование третьей дозы вакцины от COVID-19 безопасным для населения

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что, основываясь на доступных исследованиях, считают использование третьей - бустерной - дозы вакцины от коронавируса COVID-19 безопасным для населения.

"Комитет заключил, что бустерные дозы для людей в возрасте от 18, введенные как минимум спустя шесть месяцев после второй дозы, безопасны и дают резкое увеличение числа антител", - заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA доктор Марко Кавалери. Он отметил, что данная информация касается большинства населения, однако эффективность третьей дозы для людей с серьезно ослабленным иммунитетом не доказана.

В то же время Кавалери добавил, что на данный момент агентство не обладает достаточной информацией, чтобы давать именно рекомендовать странами ЕС проводить вакцинацию третьими дозами препарата.

"Позвольте сказать, что на данном этапе мы не можем дать никаких конкретных рекомендаций, включая рекомендации о том, когда и кому делать бустерные дозы. Такое решение должно базироваться на доступных эпидемиологических исследованиях и исследованиях эффективности вакцин", - заявил руководитель отдела.

На данный момент третьи дозы вакцины вводят разным категориям населения в нескольких странах мира. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.