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Здравоохранение 05.10.2021 16:56

В EMA пока не знают, сколько времени защищают от COVID-19 вторая доза и третья дозы одобренных ЕС вакцин

У европейского медицинского регулятора EMA нет данных о длительности защиты человека после вакцинации второй и третьей дозой одобренных ЕС препаратов от COVID-19, заявил в ходе пресс-конференции руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери.

"У нас нет данных, сколько длится эффект от второй дозы, а сказать, сколько эффект длится от третьей дозы - еще более сложная задача. Думаю, в скором времени будут данные, и мы их получим", - заявил Кавалери, отвечая на вопрос журналиста о том на сколько времени хватит защиты после введения третьей, так называемой бустерной дозы.

В то же время, Кавалери отметил, что вакцинироваться против COVID-19 жителям ЕС необходимо, и что EMA считает прививку третьей дозой безопасной.

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Тэги: ЕC, РЕГУЛЯТОР, ВАКЦИНА, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]