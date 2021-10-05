В EMA пока не знают, сколько времени защищают от COVID-19 вторая доза и третья дозы одобренных ЕС вакцин

У европейского медицинского регулятора EMA нет данных о длительности защиты человека после вакцинации второй и третьей дозой одобренных ЕС препаратов от COVID-19, заявил в ходе пресс-конференции руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери.

"У нас нет данных, сколько длится эффект от второй дозы, а сказать, сколько эффект длится от третьей дозы - еще более сложная задача. Думаю, в скором времени будут данные, и мы их получим", - заявил Кавалери, отвечая на вопрос журналиста о том на сколько времени хватит защиты после введения третьей, так называемой бустерной дозы.

В то же время, Кавалери отметил, что вакцинироваться против COVID-19 жителям ЕС необходимо, и что EMA считает прививку третьей дозой безопасной.