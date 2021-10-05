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СНГ 05.10.2021 20:31

Путин рассчитывает, что не заболеет коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что благодаря вакцинации в будущем ему удастся избежать заболевания коронавирусом, и отметил важность своевременной ревакцинации.

"Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, с заболевшими сотрудниками и, слава Богу, пронесло, что называется, не заболел. Пока, во всяком случае. Я надеюсь, что этого не случится", - сказал Путин на совещании с членами правительства во вторник.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что вакцина "Спутник V", которой привился Путин, безусловно "сыграла свою роль" в данном случае.

"Это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высоким", - сказала Попова.

Путин, продолжая диалог, подчеркнул важность ревакцинации, которую следует проводить вовремя.

"Нельзя пропустить этот момент. Иначе ситуация может сложиться так как в моем окружении", - подчеркнул глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОРОНАВИРУС, ИММУНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]