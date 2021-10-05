Путин рассчитывает, что не заболеет коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что благодаря вакцинации в будущем ему удастся избежать заболевания коронавирусом, и отметил важность своевременной ревакцинации.

"Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, с заболевшими сотрудниками и, слава Богу, пронесло, что называется, не заболел. Пока, во всяком случае. Я надеюсь, что этого не случится", - сказал Путин на совещании с членами правительства во вторник.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что вакцина "Спутник V", которой привился Путин, безусловно "сыграла свою роль" в данном случае.

"Это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высоким", - сказала Попова.

Путин, продолжая диалог, подчеркнул важность ревакцинации, которую следует проводить вовремя.

"Нельзя пропустить этот момент. Иначе ситуация может сложиться так как в моем окружении", - подчеркнул глава государства.