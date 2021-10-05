СКР направил Генпрокуратуре все необходимые материалы для запроса о выдаче Исмаилова

Следственный комитет России (СКР) направил в Генпрокуратуру все необходимые материалы для подготовки запроса о выдаче задержанного в Черногории экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственным комитетом РФ на основании полученных данных о задержании в Черногории обвиняемого Тельмана Исмаилова (в Генпрокуратуру - ИФ) направлены все необходимые материалы для подготовки запроса о его выдаче и дальнейшем уголовном преследовании указанного лица на территории нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Ранее во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили "Интерфаксу" о подготовке запроса в Черногорию о выдаче России Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности.

Бывший владелец Черкизовского рынка арестован судом в столице Черногории Подгорице на основании ордера, выданного Интерполом по запросу российской стороны.

Адвокат Марина Русакова сообщила, что параллельно власти Черногории рассматривают обращение бизнесмена о предоставлении ему политического убежища.

С 2017 года Исмаилов объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва в 2016 году в Подмосковье, а также в незаконном обороте оружия.

Кроме того, по данным СКР, в 2004 году Исмаилов в сговоре с другими лицами похитил эстрадного исполнителя Авраама Руссо и потребовал от него вступить в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его (Исмаилова) условиях.

Свою вину Исмаилов не признает.

Черкизовский рынок, владельцем которого был Исмаилов, был закрыт в 2009 году.