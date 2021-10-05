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Происшествия 05.10.2021 17:35

Двух человек удалось спасти с затонувшего в Белом море судна - источник

Двух человек спасли с затонувшего в Белом море судна "Фаворит", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Судно затонуло. Сейчас двоих человек спасли, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Судьба ещё трех человек остаётся неизвестной, добавил он.

Ранее сообщалось, что "Фаворит" терпит бедствие у побережья Терского района Мурманской области. Источник сообщал, что судно получило пробоину, а его трюмы и часть отсеков заполнены водой. По его словам, на борту было пять человек. Нескольким членам команды удалось эвакуироваться на аварийный плот.

В районе кораблекрушения шторм, ветер 15-16 м/с и двухметровые волны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МУРМАНСК, СУДНО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]