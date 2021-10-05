Двух человек удалось спасти с затонувшего в Белом море судна - источник

Двух человек спасли с затонувшего в Белом море судна "Фаворит", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Судно затонуло. Сейчас двоих человек спасли, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Судьба ещё трех человек остаётся неизвестной, добавил он.
Ранее сообщалось, что "Фаворит" терпит бедствие у побережья Терского района Мурманской области. Источник сообщал, что судно получило пробоину, а его трюмы и часть отсеков заполнены водой. По его словам, на борту было пять человек. Нескольким членам команды удалось эвакуироваться на аварийный плот.
В районе кораблекрушения шторм, ветер 15-16 м/с и двухметровые волны.
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