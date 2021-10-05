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Финансы 05.10.2021 17:37

СК AXA MBASK объявила о выводе своих акций из оборота

Страховая компания «AXA MBASK», находящаяся в процессе добровольной ликвидации, объявила о выводе из обращения своих акций.

В объявлении компании, опубликованном на сайте газеты «Vergiler» отмечается, что решение о выводе акций из оборота принято на общем собрании акционеров страховщика.
На основании этого решения из оборота выводятся 53,754 тыс. акций номиналом в 382 манат за ценную бумагу (на 20 млн 534,028 тыс. манатов).

Как сообщалось ранее, страховая компания «AXA MBASK» была создана в 1992 году. Единственным акционером компании является «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» (Испания). В декабре 2020 года Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию на страховую деятельность «AXA MBASK» на основе ее обращения к регулятору.

Р.Ахмедов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИИ, ОБОРОТ, ВЫВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]