СК AXA MBASK объявила о выводе своих акций из оборота

Страховая компания «AXA MBASK», находящаяся в процессе добровольной ликвидации, объявила о выводе из обращения своих акций.

В объявлении компании, опубликованном на сайте газеты «Vergiler» отмечается, что решение о выводе акций из оборота принято на общем собрании акционеров страховщика.

На основании этого решения из оборота выводятся 53,754 тыс. акций номиналом в 382 манат за ценную бумагу (на 20 млн 534,028 тыс. манатов).

Как сообщалось ранее, страховая компания «AXA MBASK» была создана в 1992 году. Единственным акционером компании является «AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros» (Испания). В декабре 2020 года Центробанк Азербайджана аннулировал лицензию на страховую деятельность «AXA MBASK» на основе ее обращения к регулятору.

Р.Ахмедов