Facebook и Instagram в совокупности не удалили более 2 тыс. материалов, нарушающих российский закон - Роскомнадзор

Facebook и Instagram не удаляют материалы, нарушающие российский закон, несмотря на постоянные требования, среди не удаленного контента - материалы, направленные на раскол государства, оскорбляющие верующих и связанные с самодельным оружием, сообщает Роскомнадзор во вторник.
"Всего на текущий момент не удаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7,6 тыс. уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3,5 тыс. уведомлений)", - говорится в сообщении службы.
Среди материалов, доступ к которым не ограничен Facebook и Instagram: разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, об употреблении наркотических средств, о местах реализации самодельного оружия.
Кроме того, РКН выявил в соцсетях материалы, пропагандирующие "зацепинг" и "руфинг" среди подростков, а также об экстремистских и террористических организациях и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.
Всего в 2021 году Роскомнадзор уже составил в отношении соцсети 20 протоколов по ст. 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка удаления зловредного контента.
Судом назначены штрафы на общую сумму порядка 70 млн рублей, из которых судебные решения на 43 млн рублей уже вступили в законную силу.
"Администрация Facebook штрафы не оплатила", - подчеркнули в РКН.
Также, напомнили там, соцсеть не локализовала базы данных российских пользователей на территории России. За повторное нарушение требования о локализации персональных данных судом наложен штраф по ч. 9 ст. 3.11 КоАП РФ в размере 15 млн рублей.
Мировой суд Таганский суд Москвы в конце сентября разрешал Facebook выплатить в добровольном порядке 26 млн рублей штрафов, в случае невыплаты штрафов материалы будут направлены в службу судебных приставов. С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.
Twitter, Facebook, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.
Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).
Также ряд соцсетей был привлечен к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.
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