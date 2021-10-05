Спецпредставитель премьера Британии обсудил на встрече с талибами гуманитарный кризис и терроризм

Спецпредставитель британского премьера по Афганистану Саймон Гасс во вторник провел с лидерами движения "Талибан" (террористическая организация) переговоры, посвященные гуманитарным проблемам и способам предотвратить усиление террористов на афганской территории, сообщил МИД Великобритании.
"Высокий представитель премьер-министра по переходному периоду в Афганистане Саймон Гасс и временный поверенный в делах представительства Великобритании в Дохе Мартин Лонгден сегодня посетили Афганистан с целью провести переговоры с "Талибаном", - говорится в пресс-релизе министерства.
Британские представители обсудили с талибами то, как Лондон "может помочь Афганистану преодолеть гуманитарный кризис", а также необходимость предотвратить превращение этой страны в "инкубатор для терроризма". Кроме того, стороны говорили о том, что надо "продолжать безопасный вывоз тех, кто желает покинуть страну".
В МИД Великобритании отметили, что Гасс и Лонгден также "подняли тему отношения к меньшинствам, прав женщин и девочек".
По данным ведомства, Гасс и Лонгден встретились, в частности, с исполняющим обязанности афганского министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, с и.о. заместителя главы правительства муллой Абдулом Гани Барадаром и с и.о. второго заместителя премьер-министра Мавлави Абдулой Саламом Ханафи.
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