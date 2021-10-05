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Дальнее зарубежье 05.10.2021 19:46

Спецпредставитель премьера Британии обсудил на встрече с талибами гуманитарный кризис и терроризм

Спецпредставитель британского премьера по Афганистану Саймон Гасс во вторник провел с лидерами движения "Талибан" (террористическая организация) переговоры, посвященные гуманитарным проблемам и способам предотвратить усиление террористов на афганской территории, сообщил МИД Великобритании.

"Высокий представитель премьер-министра по переходному периоду в Афганистане Саймон Гасс и временный поверенный в делах представительства Великобритании в Дохе Мартин Лонгден сегодня посетили Афганистан с целью провести переговоры с "Талибаном", - говорится в пресс-релизе министерства.

Британские представители обсудили с талибами то, как Лондон "может помочь Афганистану преодолеть гуманитарный кризис", а также необходимость предотвратить превращение этой страны в "инкубатор для терроризма". Кроме того, стороны говорили о том, что надо "продолжать безопасный вывоз тех, кто желает покинуть страну".

В МИД Великобритании отметили, что Гасс и Лонгден также "подняли тему отношения к меньшинствам, прав женщин и девочек".

По данным ведомства, Гасс и Лонгден встретились, в частности, с исполняющим обязанности афганского министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, с и.о. заместителя главы правительства муллой Абдулом Гани Барадаром и с и.о. второго заместителя премьер-министра Мавлави Абдулой Саламом Ханафи.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]