Прокуратура Молдовы осталась без руководства, против генпрокурора возбудили дело

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отстранен от должности, против него начат уголовный процесс, сообщил во вторник министр юстиции Сергей Литвиненко.

"Несколько минут назад мне сообщили по электронной почте, что прокурор, назначенный сегодня Высшим Советом прокуроров (ВСП) ...., решил возбудить уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло", - написал министр в соцсетях.

Он пояснил, что по закону "полномочия Генерального прокурора, в отношении которого было возбуждено уголовное дело в соответствии с положениями части (7) статьи 270 Уголовно-процессуального кодекса, приостанавливаются по закону на время расследования уголовного дела".

Ранее во вторник ВСП принял решение возбудить уголовное дело в отношении Стояногло. Его обвиняют в совершении ряда сомнительных транзакций с беглым олигархом Вячеславом Платоном.

Кроме того, согласно закону, от должностей отстраняются и заместители генерального прокурора.

"В настоящее время у нас нет руководства прокуратуры. Несмотря на то, что закон предусматривает, что ВСП созывает собрание в течение 5 дней с момента возникновения такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное собрание сегодня, чтобы выбрать и предложить кандидатуру временного генерального прокурора президенту страны", - сообщил Литвиненко.

Накануне Стояногло провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что новые молдавские власти оказывают давление на прокуратуру. Он заявил, что от него добиваются отставки, но он не намерен подавать в отставку.

На прошлой неделе были приняты поправки в законодательство, согласно которым президент страны и Высший совет прокуроров получили право создать комиссию для оценки деятельности генпрокурора. В случае неудовлетворительной оценки Генгпрокурор может быть досрочно отправлен в отставку, хотя назначен сроком на семь лет.

Президент Майя Санду неоднократно выступала с критикой в адрес Стояногло, не скрывая намерения добиться его отстранения от должности генпрокурора. Новые власти недовольны ходом расследования резонансных дел, в том числе относительно украденного из банковской системы миллиарда долларов.