Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предлагает Евросоюзу использовать первый компонент российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в качестве бустера для прививки Pfizer, сообщается во вторник в твиттере производителя вакцины.

"11 августа "Спутник V" предложил Pfizer использовать первый компонент, "Спутник Лайт", в качестве бустера. Теперь это предложение распространено на европейские страны, страдающие от падения эффективности вакцины Pfizer", - говорится в сообщении РФПИ.

Предложение фонда к Pfizer было связано с ростом числа заболеваний вариантом коронавируса "дельта" в США и Израиле. По мнению представителе РФПИ, мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ, поэтому фонд предлагал использовать "Спутник Лайт" в качестве третьего укола для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer.

В РФПИ напомнили, что "Спутник V" первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование (т.н. "вакцинный коктейль"), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды).

РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин: 23 ноября 2020 года предложение о совместных исследованиях по комбинированию вакцин было сделано AstraZeneca.

"Сегодня другие производители следуют примеру "Спутника V", исследуя возможности комбинирования разных вакцин, а подобные исследования со "Спутником" проводятся в ряде стран, включая Азербайджан, ОАЭ и Аргентину. Полученные данные подтверждают высокую эффективность и полную безопасность этого подхода. Интерес РФПИ к комбинированному подходу является частью глобальной стратегии фонда, призванной повысить эффективность других вакцин от коронавируса", - отметили в РФПИ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83% и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания.

"Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России стал первой отечественной вакциной от COVID-19. Регистрация препарата в РФ состоялась 11 августа 2020 года.