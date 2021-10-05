В Азербайджане рост новых случаев COVID-19, скончалось 15 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 826 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 487,204 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 391 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 15 человек (накануне - 11). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 599 человек.

От COVID-19 вылечились 467,043 тыс. (+1,597 тыс. за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 562 человек.

За сутки медики провели 10 201 тестов на коронавирус против 4 962 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 902,328 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде