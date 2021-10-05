Власти Венесуэлы планируют достроить завод по производству автоматов Калашникова до конца 2022 года

Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить во второй половине будущего года, заявил во вторник посланник президента Венесуэлы Адан Чавес.

"Надо признать, что это процесс был заторможен, в частности, по ряду финансовых вопросов и блокированию наших средств со стороны США", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

"Это тема постоянных обсуждений, мы ищем решения совместно (с российской стороной). Могу сказать, что строительство этого завода планируется (завершить) во второй половине 2022 года", - сказал Чавес, выразив надежду на то, что этому ничто не помешает.

Чавес отметил, что уже выработана "дорожная карта", согласно которой строительство завершится в указанные им сроки.

Ранее гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин заявлял "Интерфаксу", что ситуация с пандемией в Венесуэле все еще непростая, поэтому гарантировать полную защиту от коронавируса специалистам в нынешних условиях крайне сложно.

24 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что завод по лицензионному производству АК-103 и боеприпасов в Венесуэле строится, речь идет о финальной стадии работ.

Он заявил, что с учетом значительного количества приобретенной Венесуэлой ранее российской продукции военного назначения в последнее время большое внимание уделяется организации ее послепродажного обслуживания и созданию необходимой сервисно-технической инфраструктуры.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что США мешают строительству в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова.