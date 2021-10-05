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Дальнее зарубежье 05.10.2021 21:41

Фон дер Ляйен и Столтенберг обсудили по телефону расширение сотрудничества между ЕС и НАТО

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник обсудили по телефону способы активизации сотрудничества между Европейским союзом и Североатлантическим альянсом.

"Провели хороший разговор с Йенсом Столтенбергом по поводу того, как активизировать сотрудничество между ЕС и НАТО", - написала фон дер Ляйен в твиттере.

По ее словам, работая вместе, стороны смогут "лучше справляться с существующими угрозами и сложностями".

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Тэги: ЕС, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]