Фон дер Ляйен и Столтенберг обсудили по телефону расширение сотрудничества между ЕС и НАТО

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник обсудили по телефону способы активизации сотрудничества между Европейским союзом и Североатлантическим альянсом.

"Провели хороший разговор с Йенсом Столтенбергом по поводу того, как активизировать сотрудничество между ЕС и НАТО", - написала фон дер Ляйен в твиттере.

По ее словам, работая вместе, стороны смогут "лучше справляться с существующими угрозами и сложностями".