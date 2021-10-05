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СНГ 05.10.2021 20:55

Украина и Грузия присоединятся к НАТО "не завтра" - Столтенберг

Украина и Грузия вступят в НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня, пока же альянсу следует наращивать поддержку в адрес Киева и Тбилиси, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО - ИФ)", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

Он пояснил, что такие страны должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в проведении реформ, в борьбе с коррупцией и выстраивании институтов в сфере безопасности и обороны.

Столтенберг отметил, что на решение Украины и Грузии вступить в НАТО не должна влиять какая-либо еще страна, включая РФ. Генсек НАТО также заявил, что на этом посту он борется против концепции, предусматривающей разделение мира на сферы влияния, причем Россия, по словам Столтенберга, придерживается противоположной точки зрения на взаимоотношения государств.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ГРУЗИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]