В США открылось предприятие по производству гиперзвуковых ракет

В городе Кортленд в штате Алабама начало работать предприятие по производству гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A в рамках программы Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), а также гиперзвуковых систем для ВМС и Армии США, сообщила американская корпорация Lockheed Martin.

На предприятии корпорации размером более шести тыс. кв. метров, которое получило название Ракетное сборочное здание 4 (Missile Assembly Building 4 - MAB 4), до донца следующего года планируется произвести, по меньшей мере, 12 первых гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A ARRW для ВВС США.

Между тем эти ракеты пока не прошли ни одного успешного испытания. В 2021 году были предприняты уже две попытки тестового запуска ракеты с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии, которые окончились неудачей. В первом случае ракета не отделилась от самолета, а во втором - не заработал ее ускоритель.

Тем не менее представители Минобороны США заявляют, что все технические проблемы в скором времени будут устранены и к концу следующего года американские военные получат первые системы.

Как следует из данных Пентагона, планируется, что до начала производства должно быть проведено два успешных испытания AGM-183A ARRW.

Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн. Она предназначена не только для ВВС, но и для вооружения боевых кораблей американского флота.

Разработка гиперзвуковой ракеты с планирующим блоком воздушного базирования AGM-183A ARRW является ключевой программой в сфере создания американского гиперзвукового оружия. Для закупки первых 12 ракет в оборонном бюджете на 2022 год уже выделено $161 млн.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). Ее скорость американскими военными не раскрывается, лишь указывается, что она будет больше 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

Как сообщало Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), в конце сентября было проведено первое успешное испытание американской гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). По имеющимся данным, ракета, разрабатываемая корпорацией Raytheon, была запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-18. Лётные испытания были сконцентрированы на тестировании двигательной установки с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и методах управления температурным режимом, чтобы обеспечить длительный гиперзвуковой полёт. По сообщению DARPA, ракета развила скорость в 5 Маха (6,1 тыс. км в час).

По скорости, дальности и размерам она уступает ракете AGM-183A. Однако поскольку гиперзвуковая ракета HAWC меньше по размерам, то стратегический бомбардировщик может нести больше таких ракет, и ее может также нести истребитель-бомбардировщик.

Гиперзвуковыми ракетами обоих типов, в частности, планируется оснащать стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer. Первые испытательные пуски ракеты HAWC с борта B-1B планируется провести в сентябре 2022 года.

Еще одной ключевой программой является Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), в рамках которой разрабатывается гиперзвуковая ракета наземного базирования для Армии США. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.

Всего в предстоящем финансовом году (начинается 1 октября текущего года) на разработки, испытания и производство гиперзвукового оружия в рамках сразу восьми отдельных программ администрация президента США Джо Байдена выделила $3,8 млрд.