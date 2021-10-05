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Дальнее зарубежье 05.10.2021 22:27

В Белом доме подтвердили скорую встречу советника по нацбезопасности Салливана и представителя КНР Ян Цзечи

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи на этой неделе проведут переговоры в Цюрихе, говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.

"Они сделают следующий шаг после телефонного разговора 9 сентября президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина", чтобы определить рамки соперничества между двумя странами, отмечается в документе.

Согласно заявлению, затем в ходе поездки в Брюссель и Париж Салливан проинформирует партнеров и союзников США в Европе о содержании переговоров с Ян Цзечи.

Также Салливан проведет ряд встреч с представителями НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии. Кроме того, Салливан встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Бонном в рамках продолжающихся консультаций Вашингтона и Парижа по вопросам двусторонних отношений, включая организацию позднее в октябре в Европе встречи Байдена с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее во вторник гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщило, что глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи и советник Салливан могут встретиться в Швейцарии в среду.

Один из источников газеты не исключил, что на встрече Ян Цзечи и Салливана могут быть затронуты вопросы встречи Си Цзиньпина и Байдена.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]