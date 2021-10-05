В Белом доме подтвердили скорую встречу советника по нацбезопасности Салливана и представителя КНР Ян Цзечи

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи на этой неделе проведут переговоры в Цюрихе, говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.
"Они сделают следующий шаг после телефонного разговора 9 сентября президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина", чтобы определить рамки соперничества между двумя странами, отмечается в документе.
Согласно заявлению, затем в ходе поездки в Брюссель и Париж Салливан проинформирует партнеров и союзников США в Европе о содержании переговоров с Ян Цзечи.
Также Салливан проведет ряд встреч с представителями НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии. Кроме того, Салливан встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Бонном в рамках продолжающихся консультаций Вашингтона и Парижа по вопросам двусторонних отношений, включая организацию позднее в октябре в Европе встречи Байдена с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Ранее во вторник гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщило, что глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи и советник Салливан могут встретиться в Швейцарии в среду.
Один из источников газеты не исключил, что на встрече Ян Цзечи и Салливана могут быть затронуты вопросы встречи Си Цзиньпина и Байдена.
НС Центра координации и анализа IV промышленной революции увеличен до 5 человек
Президент Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части ГПС в Джабраиле
Баку, Анкара и Тбилиси обсудили трехстороннее военное сотрудничество
ВБ повысил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021г до 5%
Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и доллару
НДПИ для Газпрома на основе цен по нефтяной привязке в долгосрочной перспективе справедлив
На Украине за сутки выявлено более 12 тыс. случаев заражения СOVID-19, скончались 320 человек
РФПИ предлагает Евросоюзу использовать "Спутник Лайт" в качестве бустера для вакцины Pfizer
Хорватия отменила ПЦР-тесты для переболевших и вакцинированных туристов
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Конкурс рисунков среди детей - «Добавь красок в любовь к Родине!»
Кредит для учителей под 14,3% и без комиссии от Yelo Bank
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии