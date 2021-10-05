Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0234 GBR   2.3105 TRY   0.192

Цена на нефть

05.10 $/bbl   WTI 78.93 1.31 Brent 82.56 1.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.10.2021 23:01

Сенаторы США считают необходимым добиться увеличения числа американских дипломатов в Москве или же сокращения числа дипломатов РФ в США

Группа сенаторов от обеих представленных в Конгрессе партий выступила за то, чтобы администрация США добилась от России разрешения на увеличение числа дипломатов в посольстве в Москве, в противном случае они предлагают выслать 300 дипломатов РФ с американской территории.

"Тот факт, что у обеих стран нет равенства по числу дипломатов, недопустим", - говорится в письме сенаторов, направленном президенту США Джо Байдену. Авторы опубликовали текст на сайте сенатского комитета по иностранным делам. Письмо подписали глава комитета - демократ Боб Менендез, его заместитель - республиканец Джим Риш, а также - республиканец Марко Рубио и демократ Марк Уорнер.

"Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет в том, что касается числа дипломатов США в России и российских дипломатов в США. Если такие меры не будут приняты, призываем начать выдворять дипломатов РФ, чтобы их осталось столько же, сколько дипломатов США - в России", - пишут сенаторы.

По их мнению, "если Россия не будет сотрудничать, то нужно выслать 300 российских дипломатов".

Сенаторы отмечают, что проблема связана с запретом на работу в посольстве США в Москве российских граждан. "Россия давно считает нанятых нашим посольством россиян "американскими дипломатами". В результате запрета такие люди в РФ не смогли продолжить работу на США. По подсчетам сенаторов теперь "на территории США находятся более 400 российских дипломатов, а у США в России - лишь около 100 американских дипломатов".

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия не выдает визы сотрудникам американской дипмиссии в РФ, исходя из принципов взаимности, так как американская сторона поступает аналогичным образом с российскими сотрудниками.

"Поскольку визы не выдаются нашим людям, которые должны ехать на замену работающим в США, мы в рамках естественного правила взаимности не выдаем визы американским сотрудникам", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

При этом, как подчеркнул российский дипломат, "мы предлагаем размены, предлагаем полное обнуление всей этой ситуации и запуск всего с чистого листа". "Нынешнее положение ненормально. Но они на это не идут", - отметил Рябков.

В целом, говоря о возможном решении "визовой проблемы" между Россией и США, замглавы МИД отметил: "Здесь не просто нет никакого продвижения, а ситуация только усугубляется". "Американские коллеги категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы. Я обратил внимание на то, что в последнее время в публичном пространстве появились с их стороны достаточно "задиристые" сигналы относительно численности нашего персонала в США и американского в России", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "ничто не мешает американским коллегам направить сюда столько сотрудников в длительные командировки, сколько они считают необходимым в пределах установленного несколько лет назад лимита в 455 человек". "Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются", - отметил замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТОРЫ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ


Похожие новости


Сенаторы угрожают блокировать кандидатов на государственные посты, если санкции против "Северного потока 2" не будут введены 27 демократов Сената призвали Байдена вернуться к ядерной сделке с Ираном Сенаторы США призывают Байдена признать "геноцид армян" в Османской империи Сенаторы США от обеих партий призывают госдеп ввести санкции против Турции за С-400 Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана Трамп подтвердил группе сенаторов-республиканцев свои планы по выводу войск из Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]