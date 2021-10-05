Сенаторы США считают необходимым добиться увеличения числа американских дипломатов в Москве или же сокращения числа дипломатов РФ в США

Группа сенаторов от обеих представленных в Конгрессе партий выступила за то, чтобы администрация США добилась от России разрешения на увеличение числа дипломатов в посольстве в Москве, в противном случае они предлагают выслать 300 дипломатов РФ с американской территории.
"Тот факт, что у обеих стран нет равенства по числу дипломатов, недопустим", - говорится в письме сенаторов, направленном президенту США Джо Байдену. Авторы опубликовали текст на сайте сенатского комитета по иностранным делам. Письмо подписали глава комитета - демократ Боб Менендез, его заместитель - республиканец Джим Риш, а также - республиканец Марко Рубио и демократ Марк Уорнер.
"Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет в том, что касается числа дипломатов США в России и российских дипломатов в США. Если такие меры не будут приняты, призываем начать выдворять дипломатов РФ, чтобы их осталось столько же, сколько дипломатов США - в России", - пишут сенаторы.
По их мнению, "если Россия не будет сотрудничать, то нужно выслать 300 российских дипломатов".
Сенаторы отмечают, что проблема связана с запретом на работу в посольстве США в Москве российских граждан. "Россия давно считает нанятых нашим посольством россиян "американскими дипломатами". В результате запрета такие люди в РФ не смогли продолжить работу на США. По подсчетам сенаторов теперь "на территории США находятся более 400 российских дипломатов, а у США в России - лишь около 100 американских дипломатов".
Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия не выдает визы сотрудникам американской дипмиссии в РФ, исходя из принципов взаимности, так как американская сторона поступает аналогичным образом с российскими сотрудниками.
"Поскольку визы не выдаются нашим людям, которые должны ехать на замену работающим в США, мы в рамках естественного правила взаимности не выдаем визы американским сотрудникам", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
При этом, как подчеркнул российский дипломат, "мы предлагаем размены, предлагаем полное обнуление всей этой ситуации и запуск всего с чистого листа". "Нынешнее положение ненормально. Но они на это не идут", - отметил Рябков.
В целом, говоря о возможном решении "визовой проблемы" между Россией и США, замглавы МИД отметил: "Здесь не просто нет никакого продвижения, а ситуация только усугубляется". "Американские коллеги категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы. Я обратил внимание на то, что в последнее время в публичном пространстве появились с их стороны достаточно "задиристые" сигналы относительно численности нашего персонала в США и американского в России", - сказал Рябков.
Он подчеркнул: "ничто не мешает американским коллегам направить сюда столько сотрудников в длительные командировки, сколько они считают необходимым в пределах установленного несколько лет назад лимита в 455 человек". "Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются", - отметил замминистра.
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