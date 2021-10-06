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Регион 06.10.2021 09:01

Лавров в Москве проведет переговоры с новым главой МИД Ирана

Новый глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллихиан в среду посетит Москву, запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"6 октября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с его иранским коллегой Амир Абдоллахианом. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 9 сентября 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Там отмечается, что позиции РФ и Ирана по многим международным темам близки или совпадают.

"Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Единственный выход из сложившейся ситуации - скорейшее возобновление переговорного процесса по восстановлению полноценного функционирования "ядерной сделки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиан обсудят ситуацию в Афганистане " в контексте принципиальной значимости эффективного реагирования на возникающие вызовы, в том числе купирования тер- и наркоугроз, а также международного содействия постконфликтному восстановлению этой страны".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]