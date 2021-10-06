Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 6 октября ЦБА установил на уровне 1,9694 манат/1EUR (5 октября - 1,9716 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 октября сохранил на уровне 0,0234 маната/1RUB.
Н.Аббасова
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