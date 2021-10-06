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Дальнее зарубежье 06.10.2021 09:15

Завод по переработке ядерного топлива на японском острове Хонсю в результате землетрясения не пострадал

Повреждений на заводе по переработке ядерного топлива, расположенного на севере Японии, в результате землетрясения нет, сообщила японская телекомпания NHK.

Отмечается также, что информация о возможных жертвах или серьезных разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья японского острова Хонсю в 20.48 мск во вторник. Телекомпания NHK в свою очередь сообщила о магнитуде землетрясения 5,9.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]