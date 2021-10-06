Завод по переработке ядерного топлива на японском острове Хонсю в результате землетрясения не пострадал

Повреждений на заводе по переработке ядерного топлива, расположенного на севере Японии, в результате землетрясения нет, сообщила японская телекомпания NHK.

Отмечается также, что информация о возможных жертвах или серьезных разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья японского острова Хонсю в 20.48 мск во вторник. Телекомпания NHK в свою очередь сообщила о магнитуде землетрясения 5,9.