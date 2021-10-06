ВБ повысил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021г до 5%

Всемирный банк улучшил свою оценку роста экономики Азербайджана в 2021 году до 5% с 2,8%, прогнозируемых им в июне, в том числе, на фоне более активного восстановления экономики.
"Ожидается, что в 2021 году темпы роста ВВП Азербайджана ускорятся до 5% за счет быстрого восстановления, как нефтяного, так и ненефтяного секторов", - говорится в докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии, опубликованном в среду, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По оценкам банка, рост ненефтяного сектора в 2021 году составит 7,1% на фоне активного восстановления сектора услуг, АПК и ненефтяной промышленности.
Одновременно с этим банк понизил прогноз на 2022 год до 3,1% с 4,5%, и на 2023 год – до 2,7% с 3,4%.
«Среднегодовые темпы роста ВВП в 2022-2023гг замедлятся до 2,9%. Рост в этот период будут поддерживать увеличение государственных инвестиций, а также неэнергетические сектора. Кроме этого, на темпы роста будут влиять увеличение квоты Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+, а также наращивание объемов добычи газа», - подчеркивается в докладе.
Согласно оценкам ВБ, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году ускорится до 5,5% (в 2020г – 2,8%) на фоне роста цен на импортные продукты питания и непродовольственные товары. В 2022 году инфляция замедлится до 4,5%, в 2023 году – до 4,1%.
Рост цен на энергоносители благоприятно скажется на показателях платежного баланса. В частности, профицит счета текущих операций в 2021 году составит 6,9% ВВП (в 2020 году дефицит 0,5% ВВП), в 2022 году – 6,4% ВВП, в 2023г – 4,5% ВВП.
ВБ также отмечает, что власти Азербайджана представили программу развития экономики до 2030 года, направленную на устранение имеющихся структурных недостатков в экономике.
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, инфляция – 2,8%.
Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%, среднегодовую инфляцию – на уровне 4,9%.
А.Азизов
НС Центра координации и анализа IV промышленной революции увеличен до 5 человек
Президент Алиев принял участие в открытии комплекса воинской части ГПС в Джабраиле
Баку, Анкара и Тбилиси обсудили трехстороннее военное сотрудничество
На Украине за сутки выявлено более 12 тыс. случаев заражения СOVID-19, скончались 320 человек
РФПИ предлагает Евросоюзу использовать "Спутник Лайт" в качестве бустера для вакцины Pfizer
Хорватия отменила ПЦР-тесты для переболевших и вакцинированных туристов
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Риме - СМИ
Завод по переработке ядерного топлива на японском острове Хонсю в результате землетрясения не пострадал
ЕС подтвердит западнобалканским странам обещание принять их в Союз, но без гарантий сроков
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Конкурс рисунков среди детей - «Добавь красок в любовь к Родине!»
Кредит для учителей под 14,3% и без комиссии от Yelo Bank
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии