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Макроэкономика 06.10.2021 09:12

ВБ повысил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021г до 5%

Всемирный банк улучшил свою оценку роста экономики Азербайджана в 2021 году до 5% с 2,8%, прогнозируемых им в июне, в том числе, на фоне более активного восстановления экономики.

"Ожидается, что в 2021 году темпы роста ВВП Азербайджана ускорятся до 5% за счет быстрого восстановления, как нефтяного, так и ненефтяного секторов", - говорится в докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии, опубликованном в среду, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам банка, рост ненефтяного сектора в 2021 году составит 7,1% на фоне активного восстановления сектора услуг, АПК и ненефтяной промышленности.

Одновременно с этим банк понизил прогноз на 2022 год до 3,1% с 4,5%, и на 2023 год – до 2,7% с 3,4%.

«Среднегодовые темпы роста ВВП в 2022-2023гг замедлятся до 2,9%. Рост в этот период будут поддерживать увеличение государственных инвестиций, а также неэнергетические сектора. Кроме этого, на темпы роста будут влиять увеличение квоты Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+, а также наращивание объемов добычи газа», - подчеркивается в докладе.

Согласно оценкам ВБ, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году ускорится до 5,5% (в 2020г – 2,8%) на фоне роста цен на импортные продукты питания и непродовольственные товары. В 2022 году инфляция замедлится до 4,5%, в 2023 году – до 4,1%.

Рост цен на энергоносители благоприятно скажется на показателях платежного баланса. В частности, профицит счета текущих операций в 2021 году составит 6,9% ВВП (в 2020 году дефицит 0,5% ВВП), в 2022 году – 6,4% ВВП, в 2023г – 4,5% ВВП.

ВБ также отмечает, что власти Азербайджана представили программу развития экономики до 2030 года, направленную на устранение имеющихся структурных недостатков в экономике.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, инфляция – 2,8%.

Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%, среднегодовую инфляцию – на уровне 4,9%.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВБ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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