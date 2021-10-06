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Дальнее зарубежье 06.10.2021 12:47

В Южной Корее нацелены на усиление противоракетной обороны из-за угроз со стороны КНДР

Южная Корея нацелена наращивать свои возможности в области противоракетной обороны на фоне угроз со стороны КНДР, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

"Ввиду многочисленных вызовов, таких как закрытая граница и ухудшающаяся экономическая ситуация из-за коронавируса, Северная Корея может осуществить военные провокации, чтобы нарушить баланс", - говорится в ежегодном докладе комитета парламенту страны.

"В ответ на это мы будет продолжать развивать стратегии Кореи и США по сдерживанию и нарастим наши возможности в противоракетной обороне посредством максимального применения передовых научных технологий", - отмечается в нем.

КНДР в последние недели активизировала испытания ракетного оружия. В частности, утром в пятницу Северная Корея сообщила, что 30 сентября испытала зенитную ракету нового типа.

Ранее на этой неделе Пхеньян сообщил об удачном испытании гиперзвуковой ракеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]