В Южной Корее нацелены на усиление противоракетной обороны из-за угроз со стороны КНДР

Южная Корея нацелена наращивать свои возможности в области противоракетной обороны на фоне угроз со стороны КНДР, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
"Ввиду многочисленных вызовов, таких как закрытая граница и ухудшающаяся экономическая ситуация из-за коронавируса, Северная Корея может осуществить военные провокации, чтобы нарушить баланс", - говорится в ежегодном докладе комитета парламенту страны.
"В ответ на это мы будет продолжать развивать стратегии Кореи и США по сдерживанию и нарастим наши возможности в противоракетной обороне посредством максимального применения передовых научных технологий", - отмечается в нем.
КНДР в последние недели активизировала испытания ракетного оружия. В частности, утром в пятницу Северная Корея сообщила, что 30 сентября испытала зенитную ракету нового типа.
Ранее на этой неделе Пхеньян сообщил об удачном испытании гиперзвуковой ракеты.
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