Саакашвили приехал в Грузию в надежде устроить госпереворот, считает премьер Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил тайный приезд экс-президента Михаила Саакашвили в страну его намерением совершить государственный переворот.
"Наиболее логичная версия заключается в том, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой осуществить государственный переворот", - говорится в распространенном в среду в соцсетях письме Гарибашвили.
По мнению премьера, создается впечатление, что ответ на появление Саакашвили надо искать в новейшей истории Грузии, когда ему и его сторонникам удалось свергнуть в 2003 году президента Шеварднадзе. "Саакашвили планировал прибыть в Грузию и свергнуть правительство с точно таким же "успехом", как он это сделал в 2003 году, но просчитался и вместо приходящих в упадок государственных институтов встретил совсем иную картину. В стране сегодня отлично работают все государственные институты", - пишет Гарибашвили.
По словам премьера, многие граждане Грузии, "задумываются над тем, что двигало Саакашвили, когда он планировал свой авантюрный план приезда в Грузию".
"Некоторые считают, что им двигали жажда власти, эгоизм, зависть к другим лидерам партии "Единое национальное движение" и для всеобщего внимания он осознанно сел в тюрьму. (...) Говорят и о том, что последствия его решения было сложно просчитать из-за тяжелой наркомании", - пишет премьер.
Он утверждает, что "психическое и психологическое состояние Саакашвили до и после заключения радикально изменилось". "В его партии "Единое национальное движение обеспокоены его тяжелым состоянием и требуют немедленного освобождения из заключения", - пишет Гарибашвили.
Он считает абсурдной версию о том, что Саакашвили сознательно попал в тюрьму и заранее спланировал это. Тем более, если бы Саакашвили захотел, он бы "открыто сел в тюрьму, а не прокрадывался в страну и не нарушал закон". Нелогичным считает премьер и все сваливать на потребление Саакашвили наркотиков, так как "каким бы зависимым от наркотиков не был человек, он может реально оценивать ситуацию и не делать алогичных шагов".
Поэтому, как считает Гарибашвили, ответ на появление Саакашвили надо искать в новейшей истории Грузии, когда ему и его сторонникам удалось свергнуть в 2003 году президента Шеварднадзе. "Саакашвили планировал прибыть в Грузию и свергнуть правительство с точно таким же "успехом", как он это сделал в 2003 году, но просчитался и вместо приходящих в упадок государственных институтов встретил совсем иную картину. В стране сегодня отлично работают все государственные институты", - заявил грузинский премьер.
Он подчеркнул, что "революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал". "Согласно его плану, даже если бы он внезапно появился на проспекте Руставели 3 октября, полиция применила бы водомет или другие средства, чтобы разогнать толпу и легко задержать Саакашвили" - заявляет Гарибашвили.
По его словам, в течение последних лет телеканалы, принадлежащие Саакашвили и его партии, умышленно распространяли ложь о приходящем в упадок грузинском государстве и сами поверили в эту ложь также как Саакашвили. "Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения - он вошел в тюрьму с улыбкой, а теперь его не волнует ничего, кроме того, как выбраться из тюрьмы", - пишет Гарибашвили.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.
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