Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9694 RUR   0.0234 GBR   2.3124 TRY   0.1913

Цена на нефть

05.10 $/bbl   WTI 78.93 1.31 Brent 82.56 1.30

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 06.10.2021 13:01

В Британии изучают воспаление пальцев, которое может быть побочным эффектом при COVID-19

Воспаление, визуально напоминающее следы обморожения пальцев рук и ног, может быть побочным эффектом реакции иммунитета на борьбу с коронавирусом COVID-19, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в British Journal of Dermatology.

"Эпидемиология и клинические особенности повреждений, похожих на обморожение, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно об их патофизиологии. Наше исследование позволяет взглянуть на ситуацию по-новому", - рассказал один из авторов исследования доктор Чарльз Кассиус.

В исследовании приняли участие 50 человек с "коронавирусными пальцами" (англ: "Covid toes") и 13 человек с похожими симптомами, появившимися еще до пандемии. Ученые обнаружили, что в обоих случаях организм вырабатывал высокое количество определенных аутоантител, которые по ошибке атаковали не только вирус, но и клетки и ткани человеческого тела. Также к появлению воспаления может привести белковая молекула интерферон первого типа, которая защищает от вирусов.

Чаще всего это воспаление обнаруживают у детей и подростков. В большинстве случаев оно безболезненно и проходит без медицинского вмешательства.

Воспаление обычно появляется в промежуток времени от одной до четырех недель после заражения вирусом. Оно может привести к опуханию или изменению цвета пальцев на руках и ногах и, в некоторых случаях, может длиться в течение нескольких месяцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИМПТОМЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


В Великобритании зафиксировали самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19 На британском авианосце Queen Elizabeth зафиксировали вспышку коронавируса Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Великобритании В Великобритании зафиксировали за сутки свыше 27,3 тыс. заболевших COVID-19 В Великобритании выявили самый высокий с начала апреля прирост новых случаев COVID-19 В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]