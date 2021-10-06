В Британии изучают воспаление пальцев, которое может быть побочным эффектом при COVID-19

Воспаление, визуально напоминающее следы обморожения пальцев рук и ног, может быть побочным эффектом реакции иммунитета на борьбу с коронавирусом COVID-19, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в British Journal of Dermatology.

"Эпидемиология и клинические особенности повреждений, похожих на обморожение, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно об их патофизиологии. Наше исследование позволяет взглянуть на ситуацию по-новому", - рассказал один из авторов исследования доктор Чарльз Кассиус.

В исследовании приняли участие 50 человек с "коронавирусными пальцами" (англ: "Covid toes") и 13 человек с похожими симптомами, появившимися еще до пандемии. Ученые обнаружили, что в обоих случаях организм вырабатывал высокое количество определенных аутоантител, которые по ошибке атаковали не только вирус, но и клетки и ткани человеческого тела. Также к появлению воспаления может привести белковая молекула интерферон первого типа, которая защищает от вирусов.

Чаще всего это воспаление обнаруживают у детей и подростков. В большинстве случаев оно безболезненно и проходит без медицинского вмешательства.

Воспаление обычно появляется в промежуток времени от одной до четырех недель после заражения вирусом. Оно может привести к опуханию или изменению цвета пальцев на руках и ногах и, в некоторых случаях, может длиться в течение нескольких месяцев.