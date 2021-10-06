Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9694 RUR   0.0234 GBR   2.3124 TRY   0.1913

Цена на нефть

05.10 $/bbl   WTI 78.93 1.31 Brent 82.56 1.30

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 06.10.2021 12:15

Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2025гг составит 4,2% - Джаббаров

Среднегодовой рост экономики Азербайджана в 2021-2025гг прогнозируется на уровне 4,2%, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров, выступая в среду в Баку на мероприятии «Финансирование устойчивого развития: устойчивое восстановление после пандемии COVID-19", подчеркнул, что в 2021-2025гг основным драйвером роста ВВП Азербайджана будет ненефтяной сектор.

«В этот период среднегодовой рост в ненефтяном секторе составит 5,2%», - подчеркнул министр.

Минэкономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне до 5%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗЫ


Похожие новости


ФРС повысила прогнозы для ВВП США и инфляции на 2021г Экономика РФ восстанавливается с опережением прогнозов на 2 месяца - Белоусов ВБ рекомендует Азербайджану продолжить реформы для улучшения бизнес-среды и развития конкуренции АКРА: Отсутствие долгосрочных драйверов экономического роста и зависимость от внешней конъюнктуры являются основными структурными проблемами Азербайджана Рост ВВП Азербайджана в 2018-2020гг составит в среднем 3% в год - ВБ Ежегодный рост экономики Азербайджана в среднесрочный период составит до 4% - МВФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]