Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2025гг составит 4,2% - Джаббаров

Среднегодовой рост экономики Азербайджана в 2021-2025гг прогнозируется на уровне 4,2%, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров, выступая в среду в Баку на мероприятии «Финансирование устойчивого развития: устойчивое восстановление после пандемии COVID-19", подчеркнул, что в 2021-2025гг основным драйвером роста ВВП Азербайджана будет ненефтяной сектор.

«В этот период среднегодовой рост в ненефтяном секторе составит 5,2%», - подчеркнул министр.

Минэкономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне до 5%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

Х.Насирзаде