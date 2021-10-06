Российские военные прибыли в приграничный с Афганистаном район Таджикистана на учения ОДКБ

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане прибыли на полигоны "Харб-Майдон" и "Момирак" (Таджикистан, район границы с Афганистаном) для участия в масштабных учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.
"Мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар, преодолев более 400 километров", - говорится в сообщении.
В ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника", уточняет ЦВО.
Кроме того, в районе сосредоточения войск военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин сообщил, что в октябре на территории Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения воинских контингентов стран ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы (входит в состав Центрального военного округа).
Летом и в сентябре Россия уже провела серию учений со странами Центральной Азии на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".
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