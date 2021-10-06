Россия не имеет никакого отношения к росту цен на газ в Европе - Песков

Россия не имеет никакого отношения к росту цен на газ в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О ситуации на европейском газовом рынке Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в среду. Ему задали вопрос, в чем в Кремле видят причину произошедшего с ценами на газ и насколько в этом есть "доля действий РФ и ее партнеров по газовому рынку".
"Первое и самое главное: мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может", - сказал Песков.
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