Газпром близок к рекордным показателям поставок газа в Европу - Песков

В Кремле заявили, что "Газпром" близок к рекордным показателям поставок газа в Европу, а превышения лимитов полностью обеспечены.
На вопрос журналистов, как реагирует "Газпром" на сложную ситуацию с поставками газа в Европу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Газпром" находится в постоянном контакте со своими контрагентами в Европе. "Газпром" максимально близок к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году. Все допустимые превышения обеспечиваются "Газпромом" в рамках действующих контрактов".
На уточняющий вопрос, выходили ли европейские партнеры с просьбой о содействии для стабилизации ситуации цен на газ в Европе и готова ли российская сторона пойти навстречу каким-то образом, в частности увеличить поставки сырья, представитель Кремля ответил: "Что касается переговоров на будущее, то рекомендую обращаться в корпорацию".
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