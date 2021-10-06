Газпром близок к рекордным показателям поставок газа в Европу - Песков

В Кремле заявили, что "Газпром" близок к рекордным показателям поставок газа в Европу, а превышения лимитов полностью обеспечены.

На вопрос журналистов, как реагирует "Газпром" на сложную ситуацию с поставками газа в Европу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Газпром" находится в постоянном контакте со своими контрагентами в Европе. "Газпром" максимально близок к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году. Все допустимые превышения обеспечиваются "Газпромом" в рамках действующих контрактов".

На уточняющий вопрос, выходили ли европейские партнеры с просьбой о содействии для стабилизации ситуации цен на газ в Европе и готова ли российская сторона пойти навстречу каким-то образом, в частности увеличить поставки сырья, представитель Кремля ответил: "Что касается переговоров на будущее, то рекомендую обращаться в корпорацию".