Призыв сенаторов США выслать российских дипломатов продиктован эмоциями - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение американских сенаторов выслать 300 дипломатов РФ из Вашингтона имеет эмоциональный подтекст и не реализуемо в принципе.

"А чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нам нужно иметь в таком количестве. Это опять же, такие скорее эмоциональные какие-то просто требования. Люди, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работает", - сказал Песков журналистам в среду.

В целом, по словам Пескова, происходящее в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона вредит народам США и России. Действия Вашингтона направлены на сворачивание отношений, а отдельные прошлые эпизоды, связанные с дипломатической собственностью РФ, можно считать "агрессивными", добавил он.

"Действия Вашингтона, которые уже продолжаются несколько лет, направленные на полное сворачивание отношений, и более того, такие агрессивные действия, предпринятые еще предыдущими администрациями, я имею ввиду захват нашей дипломатической собственности и так далее - ни к чему хорошему не привело", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что группа сенаторов от обеих представленных в Конгрессе партий выступила за то, чтобы администрация США добилась от России разрешения на увеличение числа дипломатов в посольстве в Москве, в противном случае они предлагают выслать 300 дипломатов РФ с американской территории.

В МИД в ответ заявили, что у России в США нет такого количества дипломатов, и высказали предположение, что конгрессмены посчитали ещё и "работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников". Также на Смоленской площади отметили, что подобные шаги могут привести к "закрытию американских загранучреждений в России", и сенаторы должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил "Интерфаксу", что пропорция по числу дипломатов как со стороны РФ, так и со стороны США соблюдается скрупулезно на принципах взаимности, причем "верхнюю планку" устанавливает США. При этом он высказал позицию, что попытки посчитать в числе дипломатов РФ еще и российских дипсотрудников при постпредстве ООН "нелепы и безграмотны".