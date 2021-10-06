Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9694 RUR   0.0234 GBR   2.3124 TRY   0.1913

Цена на нефть

05.10 $/bbl   WTI 78.93 1.31 Brent 82.56 1.30

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 06.10.2021 13:54

ПИИ в экономику Азербайджана за последние 10 лет составили $57 млрд – Джаббаров

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Азербайджана в 2021-2020гг составил $57 млрд, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«За 2011-2020 годы объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны составили $57 млрд», - сказал Джаббаров в среду на мероприятии «Финансирование устойчивого развития: устойчивое восстановление после пандемии COVID-19».

При этом министр подчеркнул рост интереса у иностранных инвесторов к сектору возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Джаббаров добавил, что считает эффективной политику создания промышленных парков в Азербайджане. ««Объем производства в промышленных парках, которые являются эффективным механизмом в развитии ненефтегазового сектора, до сегодняшнего дня составил свыше 4,3 млрд манатов. Общий объем инвестиций при этом составил 6,1 млрд манатов», - сказал министр.

Он отметил, что доля ненефтегазового сектора в ВВП за последние 10 лет выросла с 48% до 70%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]