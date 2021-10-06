ПИИ в экономику Азербайджана за последние 10 лет составили $57 млрд – Джаббаров

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Азербайджана в 2021-2020гг составил $57 млрд, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«За 2011-2020 годы объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны составили $57 млрд», - сказал Джаббаров в среду на мероприятии «Финансирование устойчивого развития: устойчивое восстановление после пандемии COVID-19».
При этом министр подчеркнул рост интереса у иностранных инвесторов к сектору возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Джаббаров добавил, что считает эффективной политику создания промышленных парков в Азербайджане. ««Объем производства в промышленных парках, которые являются эффективным механизмом в развитии ненефтегазового сектора, до сегодняшнего дня составил свыше 4,3 млрд манатов. Общий объем инвестиций при этом составил 6,1 млрд манатов», - сказал министр.
Он отметил, что доля ненефтегазового сектора в ВВП за последние 10 лет выросла с 48% до 70%.
Х.Насирзаде
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