Президент Молдавии о задержании генпрокурора: Люди требуют справедливости и избавления от коррупционных кланов

Президент Молдавии Майя Санду отвергла обвинения со стороны задержанного накануне генпрокурора Александра Стояногло, который воспринял свое преследование как месть президента.

"Решение об анализе запроса в отношении генпрокурора принадлежит Высшему совету прокуроров (ВСП), а решение о его задержании - прокурору, назначенному ВСП", - написала Санду в среду на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнее задержание Стояногло.

В связи с этим она подчеркнула, что "ожидания граждан Молдавии - законны: жить в стране, освобожденной от коррупционных кланов". "Люди требуют справедливости. И институты государства, ответственные за борьбу с коррупцией, должны учитывать эти ожидания и всегда действовать в соответствии с законом. Президенту страны хочется того же, что хотят граждане: чтобы закон строго соблюдался, не было злоупотреблений, и любой, кто совершил беззаконие, отвечал по действующему законодательству", - заявила Санду.

В эти часы проходит заседание ВСП, который выбирает кандидатуру на пост исполняющего обязанности генпрокурора, которого на эту должность назначает своим Указом президент Молдавии.

Генпрокурор Александр Стояногло был задержан накануне на 72 часа. Его обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний.

Во вторник вечером, когда Стояногло выводили из здания Генпрокуратуры, он успел крикнуть журналистам, что "это - месть президента".

Прокуроры и сотрудники Службы информации и безопасности нагрянули в Генпрокуратуру за полчаса до брифинга Стояногло, назначенного на 18:00. В течение почти четырех часов они вели обыск в его кабинете. После обысков на рабочем месте они доставили Стояногло домой, где обыск продолжался еще несколько часов.

Ранее во вторник Высший совет прокуроров принял решение возбудить уголовный процесс в отношении генпрокурора Молдавии Стояногло. Его обвиняют в совершении ряда сомнительных транзакций с беглым олигархом Вячеславом Платоном.

Со своей стороны, Стояногло на пресс-конференции во вторник заявил, что новые молдавские власти оказывают давление на прокуратуру, добиваются его отставки, но он не намерен подавать в отставку.