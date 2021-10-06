Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9694 RUR   0.0234 GBR   2.3124 TRY   0.1913

Цена на нефть

05.10 $/bbl   WTI 78.93 1.31 Brent 82.56 1.30

Погода в Баку

  ночь день

Регион 06.10.2021 17:30

Президент Молдавии о задержании генпрокурора: Люди требуют справедливости и избавления от коррупционных кланов

Президент Молдавии Майя Санду отвергла обвинения со стороны задержанного накануне генпрокурора Александра Стояногло, который воспринял свое преследование как месть президента.

"Решение об анализе запроса в отношении генпрокурора принадлежит Высшему совету прокуроров (ВСП), а решение о его задержании - прокурору, назначенному ВСП", - написала Санду в среду на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнее задержание Стояногло.

В связи с этим она подчеркнула, что "ожидания граждан Молдавии - законны: жить в стране, освобожденной от коррупционных кланов". "Люди требуют справедливости. И институты государства, ответственные за борьбу с коррупцией, должны учитывать эти ожидания и всегда действовать в соответствии с законом. Президенту страны хочется того же, что хотят граждане: чтобы закон строго соблюдался, не было злоупотреблений, и любой, кто совершил беззаконие, отвечал по действующему законодательству", - заявила Санду.

В эти часы проходит заседание ВСП, который выбирает кандидатуру на пост исполняющего обязанности генпрокурора, которого на эту должность назначает своим Указом президент Молдавии.

Генпрокурор Александр Стояногло был задержан накануне на 72 часа. Его обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний.

Во вторник вечером, когда Стояногло выводили из здания Генпрокуратуры, он успел крикнуть журналистам, что "это - месть президента".

Прокуроры и сотрудники Службы информации и безопасности нагрянули в Генпрокуратуру за полчаса до брифинга Стояногло, назначенного на 18:00. В течение почти четырех часов они вели обыск в его кабинете. После обысков на рабочем месте они доставили Стояногло домой, где обыск продолжался еще несколько часов.

Ранее во вторник Высший совет прокуроров принял решение возбудить уголовный процесс в отношении генпрокурора Молдавии Стояногло. Его обвиняют в совершении ряда сомнительных транзакций с беглым олигархом Вячеславом Платоном.

Со своей стороны, Стояногло на пресс-конференции во вторник заявил, что новые молдавские власти оказывают давление на прокуратуру, добиваются его отставки, но он не намерен подавать в отставку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНПРОКУРОР, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Президент Молдовы ожидает поддержки ФРГ ее курса на европейскую интеграцию Санду назвала ЕС основным стратегическим партнером Молдовы Президент Молдовы объявила нулевую терпимость к коррупции Партия президента Молдовы Санду получит 63 из 101 мандата в парламенте Президент Молдавии обещает подписать указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после снятия режима ЧП Президент Молдавии обратилась в Конституционный суд с запросом о роспуске парламента и назначении досрочных выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]