Мэр Одессы стал подозреваемым в рамках расследования преступных действий по завладению земельными участками - генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сама Венедиктова сообщила в фейсбуке в среду, уточнив, что подписала подозрение для мэра Одессы Геннадия Труханова, а также ряда городских чиновников и "одного известного одессита".
"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала генпрокурор.
По её словам, указанные лица причастны к "целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе".
"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - отметила генпрокурор.
Она подчеркнула, что, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн ($20,1 млн), однако, по словам генерального прокурора, эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, "несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами".
Венедиктова сообщила, что был проанализирован "колоссальный массив данных...: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков и многое другое". "Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно", - резюмировала она.
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