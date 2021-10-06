РФ и Иран условились как можно скорее наладить производство в Иране вакцины "Спутник V", заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

"Приоритетным является совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Министр напомнил, что подписан контракт на поставки "Спутника V" в Иран.

"Договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства "Спутника V" в ИРИ", - подчеркнул Лавров.