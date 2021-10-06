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Регион 06.10.2021 18:00

В Москве и Тегеране заинтересованы в скорейшей организации производства "Спутника V" в Иране - Лавров

РФ и Иран условились как можно скорее наладить производство в Иране вакцины "Спутник V", заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

"Приоритетным является совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Министр напомнил, что подписан контракт на поставки "Спутника V" в Иран.

"Договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства "Спутника V" в ИРИ", - подчеркнул Лавров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]